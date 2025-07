Biden sosteneva Kiev per una questione di principio; Trump riconosce la zona di influenza russa. Gli Usa scelgono di trasformare la loro alleanza in un business a cui non è estraneo il complesso militare-industriale. Tocca agli europei scegliere cosa fare

Alleanza no, affari sì. La differenza tra Joe Biden e Donald Trump nella relazione con l‘Ucraina è tutta qui. Forse Kiev riceverà i Patriot che chiede, ma non gratis: sarà necessario comprarli, e certamente i denari saranno europei (complice il cancelliere tedesco Friedrich Merz).

Questo è il credo di Trump: gli Usa non faranno più nulla gratis e nemmeno a credito. Per il tycoon la guerra in Ucraina si trasforma in affari: smette di finanziarla e al massimo vende le sue armi (se gli arsenali lo consentono). Come ha scritto l’ambasciatore Ettore Sequi: «L’assistenza diventa business, rafforza l’industria americana e scarica i costi su Kiev ed Europa».

Biden aveva fatto della guerra in Ucraina una questione di principio opponendosi al crimine di aggressione. Dal 1945 non si vedeva nessuna guerra di espansione territoriale in Europa: al massimo c’erano stati conflitti di separazione come in ex Jugoslavia. La decisione di Vladimir Putin di invadere un altro Stato per conquistarlo stabilmente ha rotto un tabù e ha riportato indietro nel tempo.

Nella Washington trumpiana questo non interessa: l’Ucraina è considerata dentro la zona di influenza russa, così come si pretende che la Groenlandia stia dentro quella americana. A Trump poco importa se alcune regioni ucraine diventeranno Russia: è un piccolo prezzo da pagare sull’altare del suo rapporto con Putin.

Dal canto suo il leader russo pare essersi assestato sulla situazione attuale: invocando le «root causes», le cause profonde del conflitto, come ha fatto al telefono con Donald Trump (ma prima anche con Emmanuel Macron), ha chiarito che la vera trattativa è ancora lontana e che non c’è alcuna volontà di accelerarla. Tutto pare dimostrare che i russi non abbiano fretta di concludere la guerra: a loro va bene la presente situazione sul fronte militare e a livello internazionale, che paradossalmente favorisce Mosca, la vincente provvisoria.

Putin si è riappacificato con gli Stati Uniti anche perché costoro temono il crollo totale russo: meglio una Russia vincente sul terreno ucraino che un disastro geopolitico sistemico. Inoltre ha stretto un’alleanza economica e tecnologica con Pechino con la quale spera di condizionare i cinesi.

Il vantaggio attuale ottenuto dai russi con la tattica del rullo compressore è molto costosa in termini umani, ma ha permesso di cancellare la brutta figura del primo anno e mezzo di guerra, quando si erano fatti cogliere impreparati di fronte alla resilienza ucraina.

Ora le cose vanno meglio anche se non si può dire che l’esercito russo sia tornato ad essere l’armata rossa di una volta. Tuttavia i generali di Mosca hanno saputo adattarsi alle nuove condizioni belliche, imparando ad utilizzare un mix di antico e moderno sia in termini di strategia che di armi (droni, carri e intelligenza artificiale) che serve per fare la guerra contemporanea.

Tra l’altro più dura il conflitto e più si impara a farlo mentre gli altri ti spiano per apprendere lezioni continue: una ragione in più per farlo durare. L’unico rapido ad adeguarsi è stato Volodimir Zelensky che si conferma il più abile nel trattare con Trump: pur di continuare a ricevere gli aiuti Usa ha già accettato lo scambio alleanza-business, iniziato con le terre rare.

Tocca ora agli europei decidere cosa fare: pagare gli americani senza influire sul contesto, mettersi direttamente in guerra con la Russia o cercare la via diplomatica?

