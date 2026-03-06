il commento

Per il clan di Trump finché c’è guerra c’è guadagno

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
06 marzo 2026 • 19:23

Comportamenti erratici sono fonte di volatilità sui mercati: un po’ ci è, un po’ Trump ci fa. Donald Jr ha puntato su un ghiotto mercato nel quale è utilissimo sapere in anticipo cosa sta per fare il paparino

A un Donald Trump nei guai serve un nemico per sviare l’attenzione; viene in mente il film Wag the Dog, di Barry Levinson, storpiato da noi in “Sesso e potere”, ispirato all’affaire Monica Lewinsky-Bill Clinton, in cui lo spin doctor del presidente inventa una guerra per distrarre dallo scandalo. Il titolo richiama il topos del cane che scuote la coda perché ha l’intelligenza; se l’avesse lei, la coda scuoterebbe il cane. Sotto accusa per il caso Epstein, Trump si fa trascinare da Israele nell’a

Per continuare a leggere questo articolo

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE