Per il clan di Trump finché c’è guerra c’è guadagno

Comportamenti erratici sono fonte di volatilità sui mercati: un po’ ci è, un po’ Trump ci fa. Donald Jr ha puntato su un ghiotto mercato nel quale è utilissimo sapere in anticipo cosa sta per fare il paparino
A un Donald Trump nei guai serve un nemico per sviare l’attenzione; viene in mente il film Wag the Dog, di Barry Levinson, storpiato da noi in “Sesso e potere”, ispirato all’affaire Monica Lewinsky-Bill Clinton, in cui lo spin doctor del presidente inventa una guerra per distrarre dallo scandalo. Il titolo richiama il topos del cane che scuote la coda perché ha l’intelligenza; se l’avesse lei, la coda scuoterebbe il cane. Sotto accusa per il caso Epstein, Trump si fa trascinare da Israele nell’a