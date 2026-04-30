Per ritrovare la sua bussola, l’Ue deve orientarsi verso la crescita

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A giudicare da ciò che emerge dagli scambi ai vertici, la limitata capacità di azione dell’Unione europea è evidente: troppe sfide, troppi compiti; e se il mondo è caotico, altrettanto lo è la scena politica a Bruxelles. Perciò la prima sfida è concordare le priorità. Alcune sono evidenti: contrastare l’aggressione territoriale russa è un imperativo strategico. Ma anche la crescita economica non è uno snodo meno urgente: una solida base industriale e tecnologica è un prerequisito per la sicurezz