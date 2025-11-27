Per salvare Kiev l’Unione europea è l’ultima risorsa

true false

Adesione all'Ue, nuove sanzioni, contrasto alla guerra ibrida, sbloccare gli asset russi congelati: i 27 devono cambiare passo nella vicenda ucraina. Anche perché oramai si sta combattendo una seconda guerra, per la conquista del cuore e della mente di Trump: abbandonarla significa consegnarlo nelle braccia di Witkoff e quindi di Putin – e sancire la sconfitta nel conflitto che si combatte sul terreno