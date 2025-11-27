il commento

Per salvare Kiev l’Unione europea è l’ultima risorsa

Nicoletta Pirozzi
27 novembre 2025 • 20:14

Adesione all'Ue, nuove sanzioni, contrasto alla guerra ibrida, sbloccare gli asset russi congelati: i 27 devono cambiare passo nella vicenda ucraina. Anche perché oramai si sta combattendo una seconda guerra, per la conquista del cuore e della mente di Trump: abbandonarla significa consegnarlo nelle braccia di Witkoff e quindi di Putin – e sancire la sconfitta nel conflitto che si combatte sul terreno

Le ultime rivelazioni di Bloomberg sul ruolo dell’inviato speciale Usa Steve Witkoff nella definizione di un piano in 28 punti per l’Ucraina aprono uno scenario che viene da definire eccezionale. Di fatto, il piano sarebbe stato redatto interamente a Mosca e, ovviamente, rispondente ai desiderata di Putin. Con la decisiva complicità di Witkoff, sarebbe stato presentato come uno sforzo in buona fede a Trump che, ignaro, l’avrebbe abbracciato sostanzialmente alla cieca. In questo scenario, che seg

Per continuare a leggere questo articolo

Nicoletta Pirozzi

Responsabile del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dello IAI, Nicoletta Pirozzi si occupa principalmente di governance dell’Unione europea, aspetti politici e istituzionali della Pesc/Psdc, gestione civile delle crisi, rapporti tra Ue e Nazioni Unite e relazioni Ue-Africa. È la coordinatrice scientifica del progetto Horizon 2020 EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability. È Associate dello European Governance and Politics Programme presso lo European University Institute (EUI) di Fiesole. Dal 2013 al 2019 è stata professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Nel 2018 è stata Marshall Memorial Fellow e Associate Analyst presso l’EU Institute for Security Studies (EU-ISS) di Parigi.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE