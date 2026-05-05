Perché è un esercizio inutile correre dietro a Trump

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È impossibile seguire e contrastare il presidente Usa nelle sue improvvisazioni, impennate e reazioni dettate da rancore e rappresaglie. Come dimostrano le guerre in corso, è necessario rimettere in piedi un ordine internazionale decente, dalle Nazioni Unite all’Organizzazione mondiale del commercio

Seguire e contrastare Donald Trump nelle sue improvvisazioni, impennate, imprevedibili, da lui stesso, azioni e reazioni, è molto più che impossibile. Rapidamente si dimostra tentativo sbagliato e controproducente, onerosissimo. Non avendo il presidente Usa obiettivi chiari, ma quasi esclusivamente rancori e rappresaglie, meglio è che chi vuole reagire abbia chiari i propri obiettivi inquadrabili in una prospettiva preferibile e sufficientemente convincente. Un esempio può illuminare il problema