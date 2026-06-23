Perché il buonsenso di Leone XIV sull’Ia affascina il mondo laico

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Chi nel mondo laico rimane ammirato dall’operazione dell’enciclica dovrebbe fare due cose: leggerla e guardarsi in casa. Dopo averla letta scoprirebbe che molti dei contenuti sono, da un lato, le solite posizioni cattoliche su limiti dell’umano, solidarietà e sussidiarietà, dall’altro tesi molto comuni, quasi di buon senso. E, dopo averne appurato la non-eccezionalità, forse dovrebbe esigere che i propri referenti politici e culturali facciano il minimo sforzo di sviluppare una propria riflessione equivalente