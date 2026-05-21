Perché le riforme di Mamdani non spiccano il volo

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New York è una città ricchissima e profondamente diseguale. Colpire la ricchezza immobiliare e patrimoniale appare il modo più diretto per finanziare servizi pubblici e redistribuzione. Il problema però è dato dai limiti crescenti delle politiche pubbliche di fronte a un capitalismo che opera su scala globale. Nel senso che gli strumenti tradizionali della democrazia - costruiti quando la ricchezza aveva bisogno di stare da qualche parte - faticano a inseguire un capitale che si muove continuamente