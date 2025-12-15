Perchè l’Europa può (e deve) usare i soldi della Russia

true false

L'uso degli asset russi congelati è una contromisura legittima in caso di gravi violazioni alla legalità internazionale. Le argomentazioni sul rischio di destabilizzazione dei mercati sono infondate. Inoltre, la mossa rientra pienamente nel diritto internazionale, che consente l'adozione di misure graduali e progressive contro gli Stati che violano gravemente la pace e la sicurezza globali