Perchè l’Europa può (e deve) usare i soldi della Russia

15 dicembre 2025 • 20:31

L'uso degli asset russi congelati è una contromisura legittima in caso di gravi violazioni alla legalità internazionale. Le argomentazioni sul rischio di destabilizzazione dei mercati sono infondate. Inoltre, la mossa rientra pienamente nel diritto internazionale, che consente l'adozione di misure graduali e progressive contro gli Stati che violano gravemente la pace e la sicurezza globali

Merita essere approfondita la decisione assunta dall'Unione europea sull'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Il premier belga Bart De Wever aveva inviato una lettera alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in cui evidenziava come l'utilizzo di questi beni avrebbe violato il diritto internazionale, e indebolito la stabilità legale e finanziaria dell'Unione. Il Belgio ospita una parte significativa dei beni russi congelati nella piatt

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

