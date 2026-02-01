Perché per Meloni il ciclone Trump resta un vantaggio

true false

Certo, l’alleanza con l’America dai dazi alle relazioni internazionali rappresenta un problema, da affrontare con realismo. Ma la verità è che il tycoon prima della politica ha cambiato il linguaggio, gli argomenti, le priorità di cui si discute. E ha disegnato un mondo in cui i temi dominanti sono sovranità dello Stato, protezionismo, potenza militare, contenimento dell’immigrazione

La politica di Trump è un danno per Giorgia Meloni? La vulgata comune sostiene di sì e in effetti ci sono delle ragioni per credere che le scelte della Casa Bianca mettano in difficoltà la premier italiana che ad oggi è una degli alleati più solidi di Trump. Il presidente americano in Europa è largamente impopolare, oramai anche tra gli elettori di destra; i dazi, e la continua minaccia di ulteriori aumenti, sono un danno per il commercio internazionale di cui i paesi europei vivono; la richiest