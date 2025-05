Tante le voci, poche le posizioni reali, dopo la telefonata tra i due presidenti: i russi non dicono no ad una trattativa, ma hanno ancora molti motivi per continuare a prendere tempo. Soprattutto di ordine geopolitico. Mentre sul terreno militare, a Mosca interessa soprattutto Odessa

La telefonata Trump-Putin ha chiarito almeno un punto: i russi sono disposti a negoziare, ma non si affrettano perché lo scontro sul terreno è loro favorevole (per adesso). Tuttavia Putin sa di non poter prolungare la guerra all’infinito. Ovviamente, come sempre accade all’inizio di una trattativa, entrambe le parti pongono sul tavolo delle pre-condizioni: per gli ucraini sono il cessate il fuoco e le garanzie di sicurezza; per i russi al contrario nessuna tregua e mai truppe europee dentro l’Ucraina.

A ben vedere non si tratta di problemi irrisolvibili: il cessate il fuoco spesso avviene alla fine di un processo ma si può graduare; le garanzie di sicurezza sono legate alla tecnologia (missili e droni possono partire da qualche chilometro più in là senza mutamenti dal punto di vista strategico). Putin è un leader politico: è più interessato agli equilibri globali che a strappare nuovi territori che saranno semi-invivibili vista la vicinanza al fronte. Forse solo la Crimea ha prospettive migliori, ma non certo le altre regioni.

Al leader russo preme soprattutto il posizionamento internazionale della Russia e la capacità di incidere sui processi geopolitici globali. In chiaro: calcola il suo potere in termini di rapporto con gli Usa e con la Cina. In questo momento Mosca studia gli interessi americani: Artico, utilizzo del nucleare (accordo con l’Iran), prezzo del petrolio, Asia. Per il resto Putin si è scelto (almeno per ora) il ruolo di agente di destabilizzazione degli interessi europei: si tratta certamente di iniziative militari, ma meglio ancora se il gioco gli riesce in termini politici.

In Africa l’utilizzo di Wagner e simili strumenti costa poco e porta molti risultati: come la cacciata dei francesi dal Sahel in mezzo a uno sventolio di bandiere russe. Per l’Europa non si tratta di una buona notizia. Da tener presente che la guerra in Ucraina è costata molto a Mosca. Le divisioni interne europee divengono per la Russia un’opportunità. Com’è noto, a Bruxelles ci sono opinioni diversificate: c’è chi vorrebbe negoziare; chi sostiene i tentativi Usa e chi mantiene una postura diffidente o addirittura armata. Putin cerca di insinuarsi in tale crepa facendo leva sulle forze politiche filo-russe (per paura o per convinzione, non cambia).

Paradossalmente i “volenterosi europei” gli rendono il compito più facile, opponendosi a prescindere, senza esplorare prima altre vie politico-diplomatiche. Alcuni paiono voler vedere falliti i tentativi americani. D’altra parte gli europei stessi non si fidano di Trump, che cambia idea ogni settimana. La freddezza tra le due sponde dell’Atlantico rappresenta un ulteriore vantaggio per Putin, che sta testando le resistenze su ogni lato.

Ora, ad esempio, pare che vi sia una minaccia verso la Finlandia. In realtà lungo tutto l’arco della frontiera europea attuale (incluso il fronte ucraino) ciò che davvero potrebbe interessare ai russi è Odessa: una città costruita da Caterina II (percepita quindi come soltanto russa), molto utile per recuperare il controllo del mar Nero, avvicinandosi oltretutto alla Transnistria, altra terra russa.

I “volenterosi” guardano a tali possibili minacce e si attrezzano di conseguenza. Considerato sotto tale prospettiva il quadro geopolitico acquista una sua logica, anche per l’Italia. Pur mantenendo una funzione di ponte con Washington, a Roma serve un’alternativa ragionevole alla politica americana ancora troppo mobile e basata su interessi diversi dai nostri.

Si discute sul luogo del negoziato: Istanbul non piace ai volenterosi perché ricorda il 2022; poi c’è il Vaticano e forse ci sono pure altri luoghi, c’è da capire cosa accetterebbe Mosca. Infine la possibilità di una terza parte o di un arbitro.

Inutile fare proclami, polemizzare o scandalizzarsi: tutto è molto fluido e in geopolitica ogni sfida va guardata da diversi punti di vista. La diplomazia serve a questo: non solo a trattare, ma in primis a capire.

© Riproduzione riservata