Ipotalamo, freezing e lobi frontali

Perché Roggero ha reagito uccidendo? Le neuroscienze ci aiutano a capire

Andrea Casadio
Andrea Casadio
Andrea Casadio
Segui Domani su Google
28 luglio 2026 • 07:00

Il gioielliere ha deciso razionalmente di inseguire e di colpire i due malviventi, perché vendicarsi del furto – gravissimo – dei gioielli fino a uccidere due esseri umani per lui era più importante, cioè valeva di più che mettere a repentaglio la propria stessa vita. Glielo hanno detto i suoi lobi frontali, sede delle nostre decisioni razionali

Negli ultimi tempi in Italia abbiamo potuto assistere a uno straordinario esperimento sociale di manipolazione delle coscienze: la rapina subita dal gioielliere Mario Roggero, che ha reagito sparando e uccidendo due dei rapinatori. Disponiamo di un filmato che ci mostra con chiarezza quel che è successo, eppure, a causa della manipolazione della politica, certi vedono una cosa e altri un’altra. Nel video, ripreso dalle telecamere di sicurezza, si vedono due ladri col volto coperto da un passamon

Andrea Casadio
Andrea Casadio
Andrea Casadio

È medico, giornalista e autore tv. Ex docente universitario ed ex ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, ha partecipato agli studi sulla memoria che hanno permesso a Eric Kandel, capo del laboratorio, di ottenere il premio Nobel per la Medicina nell'anno 2000. Ha collaborato come inviato e autore televisivo a varie trasmissioni (Turisti per caso, Sciuscià, Velisti per caso, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE