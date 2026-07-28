Perché Roggero ha reagito uccidendo? Le neuroscienze ci aiutano a capire

Il gioielliere ha deciso razionalmente di inseguire e di colpire i due malviventi, perché vendicarsi del furto – gravissimo – dei gioielli fino a uccidere due esseri umani per lui era più importante, cioè valeva di più che mettere a repentaglio la propria stessa vita. Glielo hanno detto i suoi lobi frontali, sede delle nostre decisioni razionali
Negli ultimi tempi in Italia abbiamo potuto assistere a uno straordinario esperimento sociale di manipolazione delle coscienze: la rapina subita dal gioielliere Mario Roggero, che ha reagito sparando e uccidendo due dei rapinatori. Disponiamo di un filmato che ci mostra con chiarezza quel che è successo, eppure, a causa della manipolazione della politica, certi vedono una cosa e altri un’altra. Nel video, ripreso dalle telecamere di sicurezza, si vedono due ladri col volto coperto da un passamon