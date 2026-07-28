Perché Roggero ha reagito uccidendo? Le neuroscienze ci aiutano a capire

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Il gioielliere ha deciso razionalmente di inseguire e di colpire i due malviventi, perché vendicarsi del furto – gravissimo – dei gioielli fino a uccidere due esseri umani per lui era più importante, cioè valeva di più che mettere a repentaglio la propria stessa vita. Glielo hanno detto i suoi lobi frontali, sede delle nostre decisioni razionali