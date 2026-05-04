Sulla casa Meloni non ha un Piano, ma solo uno spot elettorale

Sono 1,5 milioni le famiglie in condizioni di disagio abitativo in Italia, mentre quelle in lista di attesa (spesso da molti anni) per poter accedere a una casa popolare si aggirano, a seconda delle stime, tra 250.000 e 350.000. Di fronte a una crisi abitativa tanto estesa e profonda non bastano certo i centomila alloggi popolari a prezzi calmierati promessi dalla premier
Probabilmente Giorgia Meloni pensava di suscitare una certa impressione annunciando che il suo Piano casa renderà disponibili centomila alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. A prima vista, in effetti, centomila sembra un numero davvero grande. Lo sembra un po’ meno, però, se ci si ricorda che il Piano INA-Casa, voluto dal ministro democristiano Amintore Fanfani nel 1949, aveva portato alla costruzione di 350.000 alloggi pubblici. O che in Olanda – un paese che ha soltanto