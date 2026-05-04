Sulla casa Meloni non ha un Piano, ma solo uno spot elettorale

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Sono 1,5 milioni le famiglie in condizioni di disagio abitativo in Italia, mentre quelle in lista di attesa (spesso da molti anni) per poter accedere a una casa popolare si aggirano, a seconda delle stime, tra 250.000 e 350.000. Di fronte a una crisi abitativa tanto estesa e profonda non bastano certo i centomila alloggi popolari a prezzi calmierati promessi dalla premier