Il piano dell’Iran su Hormuz per congelare il conflitto

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Il nuovo progetto in quattordici punti che il regime ha sottoposto a Washington prevede sì una moratoria sull’arricchimento dell’uranio ad uso civile ma soprattutto l’istituzione di un meccanismo di controllo marittimo che sancirebbe il ruolo iraniano. La verità è che solo sullo Stretto è possibile un accordo. Per ora, l’approdo più realistico è un congelamento della guerra