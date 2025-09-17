l’analisi

Il vero piano di Netanyahu: gli sfollati prima in Egitto, poi in Ue

Guido Rampoldi
17 settembre 2025 • 20:29Aggiornato, 17 settembre 2025 • 20:33

Il Cairo teme che Israele voglia ammassare i palestinesi in un fazzoletto di terra nell’estremo sud di Gaza e poi sfilarsi di colpo dal confine, di modo che il sostentamento e la sorte degli sfollati diventino un problema egiziano (e per conseguenza dell’Ue)

Qual è il piano di Netanyahu?, si chiede perfino il suo stato maggiore, a quanto riferisce la stampa amica. Occupare la Striscia? In quel caso l’esercito israeliano dovrebbe provvedere ai bisogni minimi di quasi due milioni di umani per un tempo illimitato: solo un peso. Sradicare Hamas? I militanti ormai sono disciolti nella popolazione. Dunque il piano è un altro. Al Cairo sono convinti che preveda di scaricare sull’Egitto la sorte degli sfollati. Ma in quel caso, ammonisce al Sisi, anche l’Eu

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

