Il Piccolo Lucio lo aveva detto: God save la dieta mediterranea

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Ora che la Bbc dedica un servizio al fenomeno della crescente obesità tra bambini italiani, le parole del neomelodico risuonano come un’inquietante profezia. E sarà per poter rispondere all’emittente britannica, o per capire meglio cosa c’è scritto nell’inchiesta “Pizza, pasta, potatoes, protein - how Italian children became so overweight”, che il ministro Lollobrigida si è fatto finanziare un corso di inglese