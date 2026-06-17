Più libri più liberi, il punto è l’antifascismo ma tutti guardano al “patentino”

true false

È il momento di fare qualche considerazione a freddo sulla dichiarazione di antifascismo richiesta agli editori che intendono partecipare a Più libri più liberi. La dichiarazione, allegata al regolamento della fiera, è più ampia rispetto a quella usata in passato, che già richiamava Costituzione, diritti fondamentali e rifiuto di discriminazioni e odio: ora chiede agli espositori anche di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell’ordinamento democratico. Per capire la scelta