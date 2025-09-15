l’editoriale

Politica e violenza, lo strabismo di Giorgia Meloni

Piero Ignazipolitologo
15 settembre 2025 • 20:39

La premier ritorna agli anni Settanta ma stende un velo di silenzio sul terrorismo nero, come se in Italia non ci fossero state altro che le Br. Il problema è che la destra neo-post fascista non si è identificata fino in fondo con la legalità repubblicana. Il suo album di famiglia deve essere ancora aperto ed elaborato

Giorgia Meloni si rivela, ogni giorno che passa, non una rappresentante del popolo italiano tutto, come dovrebbe essere una presidente del Consiglio, bensì la leader di una fazione; o meglio alla guida di una banda di manganellatori elettronici nei confronti di chi non la pensa come lei. La furia con la quale tenta di riscrivere la realtà della politica italiana del Dopoguerra, e degli anni Settanta in particolare, mostra un tensione irrisolta. Perché c’è un passato che non passa. Meloni ha rive

Per continuare a leggere questo articolo

Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE