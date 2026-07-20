Pompei è di tutti. Ma non è il luogo per mostre “pop”

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Pompei non è solo un importante sito archeologico, è il nostro Angkor Wat, le nostre Piramidi, Il Machu Picchu, è lo Qin Shi Huang. Ci si deve avvicinare in punta di piedi, con rispetto, sapendo che quel luogo non sarà mai la cornice di una mostra. Le opere di Philip Colbert possono stare benissimo in via Veneto a Roma: ma a Pompei no

Quello che sta succedendo al sito archeologico di Pompei ha qualcosa di sconcertante e il silenzio e la rassegnazione non aiutano la comprensione generale del problema. L’ambizioso progetto di “Pompeii Commitment” aveva l’orizzonte strategico di rapportare l’ambito della cultura contemporanea con lo straordinario patrimonio archeologico. Un compito non facile e portatore di grandi insidie che però aveva colto due elementi fondamentali per orientarsi lungo il sentiero: Innanzitutto la contemporan