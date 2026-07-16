Ponte Morandi, quale idea di precauzione sta entrando nel diritto penale?

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Dovremo aspettare mesi prima di conoscere le motivazioni della sentenza di condanna di Giovanni Castellucci, così come quelle della decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna di Mauro Moretti per il disastro di Viareggio. Ma solo confrontando questi due casi si potrà capire esattamente come la giurisprudenza sul tema della precauzione sta cambiando. E come questo può influire nei casi che riguardano il cambiamento climatico

Ci vorranno almeno sei mesi per leggere le motivazioni della sentenza di condanna per Giovanni Castellucci sul ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 causando 43 vittime. Anche le motivazioni della Cassazione che ha reso definitiva la condanna di Mauro Moretti per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 devono ancora essere rese note. Eppure un filo comune sembra già emergere. I giudici sembrano confermare l’idea che chi ha il dovere e il potere di governare determinati rischi