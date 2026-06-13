Il potere americano ai tempi di Trump è una lotta in gabbia

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La scelta di festeggiare il compleanno con una lotta di fighter delle arti marziali miste dice molto dell’idea che l’attuale Casa Bianca ha del potere. Di più: Dana White, il Ceo dell’organizzazione di arti marziali miste che ha organizzato l’evento, si profila come il vero ingegnere culturale di questa fase del trumpismo

Quella per gli 80 anni di Donald Trump non sarà una festa come tutte le altre. L’evento Ufc (la più nota organizzazioni di arti marziali miste statunitense) denominato “Ufc Freedom 50”, in programma per oggi sul South Lawn della residenza presidenziale, è stato anticipato dalla costruzione di un’arena da 4300 posti. È in questo contesto che si sfideranno alcuni dei migliori fighter delle arti marziali miste. Come è ovvio, l’inserimento della gabbia dell’Ufc nel perimetro della Casa Bianca ha gen