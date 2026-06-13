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Il potere americano ai tempi di Trump è una lotta in gabbia

Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchinogiurista
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13 giugno 2026 • 19:12

La scelta di festeggiare il compleanno con una lotta di fighter delle arti marziali miste dice molto dell’idea che l’attuale Casa Bianca ha del potere. Di più: Dana White, il Ceo dell’organizzazione di arti marziali miste che ha organizzato l’evento, si profila come il vero ingegnere culturale di questa fase del trumpismo

Quella per gli 80 anni di Donald Trump non sarà una festa come tutte le altre. L’evento Ufc (la più nota organizzazioni di arti marziali miste statunitense) denominato “Ufc Freedom 50”, in programma per oggi sul South Lawn della residenza presidenziale, è stato anticipato dalla costruzione di un’arena da 4300 posti. È in questo contesto che si sfideranno alcuni dei migliori fighter delle arti marziali miste. Come è ovvio, l’inserimento della gabbia dell’Ufc nel perimetro della Casa Bianca ha gen

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Pasquale Annicchino
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Pasquale Annicchinogiurista

Giurista. È ricercatore presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È stato professore aggiunto di diritto presso la St. John's Law School di New York e ricercatore presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies presso l'EUI. Ha scritto per Il Foglio e il Corriere Fiorentino.

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