Nel paese delle meraviglie

Pozzolo si riscopre grammar-nazi, ma forse serve un aggiornamento della Crusca

Alice Valeria Oliveri
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24 giugno 2026 • 18:20

Con una colonna sonora da Braveheart, Pozzolo ripropone un suo intervento finito a battibecco con Anna Ascani. «La sinistra pensa agli asterischi, noi agli italiani», scrive tutto maiuscolo a mo’ di incisione sul travertino, emoji di bandiera italiana, emoji sull’attenti

Non alludere a pistole, Delmastro e spari di Capodanno finiti male quando si parla di Emanuele Pozzolo richiede uno sforzo non da poco. Lo richiede pure astenersi dal citare le memorabili reazioni suscitate dal ritiro della sua patente dopo la positività all’alcol test, anche se «definisci ubriaco» è forse tra le frasi migliori pronunciate da un politico nel 2026. Facciamo i seri, per una volta, non canticchiamo “Pistolero” di Elettra Lamborghini invano e non diamo adito a futili ridicolizzazion

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Alice Valeria Oliveri
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