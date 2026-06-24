Pozzolo si riscopre grammar-nazi, ma forse serve un aggiornamento della Crusca

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Non alludere a pistole, Delmastro e spari di Capodanno finiti male quando si parla di Emanuele Pozzolo richiede uno sforzo non da poco. Lo richiede pure astenersi dal citare le memorabili reazioni suscitate dal ritiro della sua patente dopo la positività all’alcol test, anche se «definisci ubriaco» è forse tra le frasi migliori pronunciate da un politico nel 2026. Facciamo i seri, per una volta, non canticchiamo “Pistolero” di Elettra Lamborghini invano e non diamo adito a futili ridicolizzazion