Il grande enigma della premorte: il senso di indagare ancora

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Quando nel 1975 uscì il libro “La vita oltre la vita”, un long seller ancora ristampato da oltre venti milioni di copie vendute nel mondo, i fenomeni di premorte raccolti e descritti dal medico e psicologo americano Raymond Moody erano considerati aspetti anomali della mente umana, relegati nel mondo del paranormale. Oggi, a distanza di mezzo secolo, le Nde (dall’inglese Near-Death Experiences, questo il termine scientifico con cui sono definite) non solo sono raccolte come testimonianze rese ag