Il commento

Prendere il buono nel caos. Il possibile risveglio politico

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
11 aprile 2026 • 18:51

La guerra con l’Iran può facilitare il completamento di una transizione energetica che sembrava chimerica; l’autoritarismo di Trump dà alla società civile ragioni per risvegliarsi; e l’abbandono dell’Europa da parte del suo alleato la obbliga a costruire un’identità politica

Durante le celebrazioni pasquali, papa Leone XIV ha lanciato un messaggio di speranza: «In mezzo all’oscurità si può alzare lo sguardo e allargare il cuore, perché anche quando tutto sembra perduto può sbocciare qualcosa di buono». Per chi non crede nei miracoli, è difficile trovare conforto in tali parole. Tra guerre crudeli senza fine né motivo, il disfacimento del progetto democratico e un’Europa abbandonata a sé stessa, non si intravede luce. Eppure è proprio dal male stesso che a volte emer

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Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli

Professoressa ordinaria di filosofia politica all’università di Chicago e senior research fellow a Sciences Po, Parigi. È autrice di Privatocrazia (Mondadori 2022) e The Privatized State (Princeton University Press 2020).

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