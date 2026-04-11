Prendere il buono nel caos. Il possibile risveglio politico

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Durante le celebrazioni pasquali, papa Leone XIV ha lanciato un messaggio di speranza: «In mezzo all’oscurità si può alzare lo sguardo e allargare il cuore, perché anche quando tutto sembra perduto può sbocciare qualcosa di buono». Per chi non crede nei miracoli, è difficile trovare conforto in tali parole. Tra guerre crudeli senza fine né motivo, il disfacimento del progetto democratico e un’Europa abbandonata a sé stessa, non si intravede luce. Eppure è proprio dal male stesso che a volte emer