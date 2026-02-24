Prima di postare, pensaci. Almeno se sei un politico

true false

Il feed ha sempre ragione. Non esiste garantismo, razionalità, prudenza o banale amor proprio che si possa interporre tra le occasioni di viralità e il rispetto del proprio mestiere di rappresentante dello Stato. Ma il caso di Rogoredo e le uscite di tanti politici di destra segnalano che esiste un problema profondo

Conta fino a dieci prima di parlare, dicono. E prima di postare, invece, fino a quanto bisognerebbe contare? Un milione, ma non è detto che sia abbastanza. Sicuramente non lo è se sei un ministro o un parlamentare, per non dire un presidente del Consiglio. Il commento a caldo, in questo presente in cui piano editoriale, comunicazioni istituzionali e creazione di contenuti a favore di algoritmo sono ormai la stessa cosa, è un dovere, imperativo categorico digitale; la legge morale dentro di me, l