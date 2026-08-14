Le primarie del campo largo e l’esperienza dell’Ulivo

true false

Realisticamente sarà difficile sottrarsi alle primarie. Ciò comporterà dotarsi di regole e soprattutto di comportamenti all’altezza della sfida. Conte, per esempio, deve imparare a farsi carico dell’unità dell’intero campo dell’alternativa

Fin da quando concepimmo le primarie per investire la candidatura di Prodi a Palazzo Chigi, l’obiettivo era dichiarato: cementare la coalizione a suo sostegno. Perché pur essendo la sua la candidatura più forte, scontava il limite di non essere espressione organica di un partito. Dunque, conferire ulteriore legittimazione e forza a una leadership che già godeva di un sostanziale sostegno da parte dei partiti della coalizione. A ulteriore garanzia della coesione del patto politico dentro il quale