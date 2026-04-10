Primarie inutili. Serve un leader alla Mario Draghi

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In Italia le primarie sono una scoperta recente. Risalgono ai primi anni duemila, adottate dal centrosinistra, sull’onda della nuova attenzione che la classe dirigente dei Ds (Veltroni) e comunque dell’area (Arturo Parisi) veniva posta al modello politico americano ovviamente nella versione democrat. Da quel momento se ne sono fatte 52, in massima parte dal Pd