Primarie inutili. Serve un leader alla Mario Draghi

In Italia le primarie sono una scoperta recente. Risalgono ai primi anni duemila, adottate dal centrosinistra, sull’onda della nuova attenzione che la classe dirigente dei Ds (Veltroni) e comunque dell’area (Arturo Parisi) veniva posta al modello politico americano ovviamente nella versione democrat. Da quel momento se ne sono fatte 52, in massima parte dal Pd
Le “primarie”, intese come metodo di scelta dei candidati di partito per l’elezione ad una carica pubblica, nascono a metà ottocento negli Stati Uniti dove ancora oggi rappresentano lo strumento di partecipazione per consentire ai militanti di concorrere alla rappresentanza. Le primarie perché? La forma-partito di tipo europeo in America non esiste. Al suo posto c’è un comitato elettorale che si mette in moto nelle scadenze canoniche (per quasi scomparire subito dopo) all’interno di uno schema c