No alla logica del leader, insistere sulle primarie è un errore

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È passato poco più di un mese dal voto referendario che, insieme alla riforma Nordio, ha respinto il tentativo di mettere mano al bilanciamento dei poteri disegnato dai costituenti. E tuttavia, dopo i primi scossoni, quella che pareva una pesantissima battuta d’arresto per il governo Meloni già sembra sbiadirsi e allontanarsi nel tempo. Nonostante la grande affluenza ai seggi abbia smentito la lettura di una progressiva disaffezione dei cittadini verso la politica e abbia espresso un chiaro giud