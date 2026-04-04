Primarie e partiti, se non servono lezioni da Palazzo

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Due settimane dopo il referendum costituzionale, è sempre più chiaro che il Sì non era un voto per la riforma della giustizia, solo gli illuminati senza popolo potevano pensarlo, ma era interpretato da Giorgia Meloni come un via libera a un progetto di riscrittura dell’intero impianto istituzionale. Quel disegno è fallito, ha scritto un commentatore non ostile come Giovanni Orsina sabato su La Stampa, il sovranismo di Meloni si è infranto sulla realtà, non resta che il pragmatismo. Con il pragma