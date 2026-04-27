Il processo a Dell’Utri e il prezzo del silenzio

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Il manager di Publitalia e co-fondatore di Forza Italia avrebbe intascato oltre 42 milioni e mezzo di euro dall'amico Silvio Berlusconi per stare zitto e proprio per questo va a processo con la moglie Miranda: tutti quei soldi sarebbero serviti per comprare la sua discrezione assoluta sul presunto coinvolgimento dell'ex premier nei massacri di Firenze, Roma e Milano

Si è sempre saputo che il silenzio costa caro. E in certi casi, come questo, anche carissimo. Ma, al di là delle cifre e dei patti per assicurarsi immunità, c'è una notizia che ci catapulta indietro nel tempo riportandoci a vicende che oggi sembrano quasi antiche, scolorite da una revisione storica che ha stravolto i fatti per sottrarli alla nostra vista, per sotterrarli, per farli sparire per sempre. È come se non fosse accaduto nulla fra il 1992 e il 1993, fra il 1993 e il 1994. È come se Pale