Prodi e la crisi della sinistra: una visione non provinciale

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Considerata la sua riconosciuta autorevolezza, suo malgrado (di recente il più diffuso quotidiano italiano gli ha attribuito opinioni mai espresse, costringendolo a una secca smentita), Romano Prodi è spesso tirato per la giacca e chiamato in causa dai più vari attori in dispute minori. Dispute tra correnti Pd e dispute nominalistiche con riguardo alla leadership del campo progressista. Curiosa la circostanza che si vada a caccia di indiscrezioni ma non si legga ciò che scrive sulla questione ch