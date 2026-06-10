Prodi e la crisi della sinistra: una visione non provinciale

In questo tempo le sinistre remano controcorrente. Il che prescriverebbe di non farla facile negli ingenerosi giudizi su chi attende al cantiere progressista nostrano
Considerata la sua riconosciuta autorevolezza, suo malgrado (di recente il più diffuso quotidiano italiano gli ha attribuito opinioni mai espresse, costringendolo a una secca smentita), Romano Prodi è spesso tirato per la giacca e chiamato in causa dai più vari attori in dispute minori. Dispute tra correnti Pd e dispute nominalistiche con riguardo alla leadership del campo progressista. Curiosa la circostanza che si vada a caccia di indiscrezioni ma non si legga ciò che scrive sulla questione ch