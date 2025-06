Non c’è dubbio: quando un referendum non raggiunge il quorum e i quesiti sottoposti agli elettori non vengono approvati, è difficile parlare di vittoria. Ha fatto bene, quindi, Maurizio Landini ad ammettere la sconfitta.

Il segretario della Cgil ha attribuito l’esito alla politicizzazione del voto, ma è lecito dubitare che quesiti così tecnici e controversi — soprattutto per l’elettorato moderato e per una parte del lavoro autonomo ancora legata al centrosinistra — avrebbero avuto miglior sorte in un clima meno politicizzato.

Proviamo allora a rovesciare la prospettiva: perché i leader del centrosinistra hanno scelto consapevolmente la strada della politicizzazione?

Motivare e mobilitare

Un primo motivo riguarda la necessità di motivare e mobilitare il proprio elettorato, cercando di superare un quorum che fin dall’inizio appariva difficile da raggiungere. Una tecnica di mobilitazione, insomma, pensata per riattivare la partecipazione.

Ma c’è anche una seconda motivazione, più politica e strategica: trasformare il referendum in un banco di prova per le alleanze elettorali future. Una sorta di stress-test per le geometrie variabili dell’opposizione, in vista delle prossime elezioni politiche.

Vale la pena ricordarlo: il 2022 ha segnato una delle peggiori sconfitte per il centrosinistra, una sconfitta in larga parte evitabile.

a) I partiti di opposizione, se uniti, avrebbero potuto prevalere in molti collegi uninominali, impedendo la vittoria del centrodestra.

b) Nonostante il successo elettorale di Giorgia Meloni, i sondaggi dimostrano che l’elettorato italiano non è ideologicamente orientato a destra (cfr. Anna Bosco e Francesco Ramella, La peggiore sconfitta, Il Mulino online, 27 settembre 2022). È stata la “logica della distinzione” tra i partiti di opposizione — tradottasi in reciproche diffidenze tra i rispettivi elettorati — a impedire qualsiasi coalizione competitiva, spianando la strada al centrodestra.

Campo “stretto” e “largo”

È da quella sconfitta che nasce oggi il difficile tentativo di ricostruire un’alleanza. Due ipotesi si confrontano: il “campo stretto”, già sperimentato nella mobilitazione pro-Palestina, che ha attivato con successo l’elettorato più a sinistra; oppure il “campo largo”, testato positivamente in alcune recenti esperienze amministrative.

Il dilemma riguarda soprattutto il Partito democratico e la sua segretaria, che ha scelto una linea «testardamente unitaria». Meno interessate appaiono le altre forze politiche: Carlo Calenda e il centro moderato rifiutano ogni alleanza con il M5s, mentre Giuseppe Conte guarda con ostilità alle componenti centriste.

In questo quadro, il referendum ha assunto anche il ruolo di resa dei conti interna al Pd. Alcuni esponenti dell’area riformista hanno accusato Elly Schlein di aver portato il partito su una linea frontista destinata alla sconfitta.

Una storia complessa

Ma è davvero così? I risultati referendari raccontano una storia più complessa.

Primo elemento: l’affluenza. È vero, il quorum non è stato raggiunto in nessuna regione, nemmeno nelle “ex zone rosse” dove il Pd è ancora forte. In Toscana e in Emilia-Romagna si sono registrati i picchi più alti: rispettivamente 39,1 per cento e 38,1 per cento. A Firenze e Bologna si è sfiorato il 46 per cento, ma in nessuna provincia si è superata la soglia del 50 per cento.

E tuttavia, esiste una correlazione statisticamente significativa tra il voto alle europee del 2024 e l’affluenza al referendum: nelle province dove il Pd è più forte, la partecipazione è stata maggiore. Ciò suggerisce che il partito abbia svolto un ruolo di traino nel promuovere il voto referendario, e che l’elettorato di sinistra abbia risposto agli appelli della segretaria.

Secondo elemento: il voto favorevole ai quesiti sul lavoro. Se si assumessero — con tutte le cautele del caso — i voti favorevoli al primo quesito referendario come potenziale base per una futura coalizione elettorale (Pd, Avs, M5s), il cosiddetto “campo stretto” risulterebbe competitivo in molti collegi uninominali: avrebbe la maggioranza in 13 regioni su 20, qualora il centro-destra mantenesse l’elettorato del 2022.

Con il “campo largo”, invece, la vittoria si estenderebbe probabilmente a 16 regioni. Si tratta, ovviamente, di un esercizio metodologicamente fragile, ma politicamente rivelatore.

Il referendum, insomma, è stato usato a sinistra come un test di coalizzabilità. E i segnali non sono irrilevanti: tra gli elettori del “campo stretto” sembra emergere una certa complementarietà. Ma è anche evidente che, trattandosi di una sconfitta, ogni facile illusione va respinta. La strada verso una coalizione alternativa al governo Meloni è ancora lunga. E richiede ben più di un’intesa tattica: serve un progetto condiviso, capace di restituire agli elettori un’idea credibile di quale Italia l’opposizione intenda costruire.

