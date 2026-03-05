Putin brinda all’oro nero (in barba alle sanzioni)

true false

Il petrolio a 84 dollari al barile consente alla Russia di utilizzare l’avanzo per rafforzare l’impegno militare in Ucraina e per giocare la sua mossa: Il Cremlino ritiene che sia arrivato il momento di interrompere le forniture al mercato europeo per aprirsi ad altri mercati

Dallo scoppio della guerra in Iran, analisti, opinionisti e politici si interrogano prevalentemente sulle conseguenze dell’azzardo politico di Donald Trump in ambito domestico e internazionale. Il presidente americano potrà capitalizzare elettoralmente l’attacco congiunto con Israele all’Iran nelle prossime elezioni di midterm a novembre e riuscirà a mantenere la propria proiezione di superpotenza nell’ambito internazionale? Ci vorranno ancora settimane, se non mesi, per avere qualche elemento c