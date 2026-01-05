Commenti

Il dilemma di Putin dopo il blitz in Venezuela, stretto tra falchi e colombe

05 gennaio 2026 • 20:27Aggiornato, 05 gennaio 2026 • 20:31

Negli apparati militari e in alcuni settori delle élites russe si vorrebbe attuare un’emulazione della “straordinaria” operazione in Venezuela per chiudere la guerra in Ucraina dopo quattro anni di insoddisfacenti risultati a qualunque costo. Compresa l’ipotesi nucleare

Semplicemente a Donald Trump in Venezuela è riuscita l’operazione “straordinaria” che avrebbe dovuto funzionare in quella “speciale” di Vladimir Putin in Ucraina: il cambiamento di regime. Arrivare in loco, destituire il presidente di turno per sostituirlo con uno leale che guidi la transizione del paese, a costo zero in termini di vite umane. Come ha affermato il politologo Fedor Krashenninkov, il presidente americano «ha dato una lezione a Putin, mostrando come nel XXI secolo si fa imperialism

Mara Morinipolitologa

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).

