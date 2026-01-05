Il dilemma di Putin dopo il blitz in Venezuela, stretto tra falchi e colombe

true false

Negli apparati militari e in alcuni settori delle élites russe si vorrebbe attuare un’emulazione della “straordinaria” operazione in Venezuela per chiudere la guerra in Ucraina dopo quattro anni di insoddisfacenti risultati a qualunque costo. Compresa l’ipotesi nucleare

Semplicemente a Donald Trump in Venezuela è riuscita l’operazione “straordinaria” che avrebbe dovuto funzionare in quella “speciale” di Vladimir Putin in Ucraina: il cambiamento di regime. Arrivare in loco, destituire il presidente di turno per sostituirlo con uno leale che guidi la transizione del paese, a costo zero in termini di vite umane. Come ha affermato il politologo Fedor Krashenninkov, il presidente americano «ha dato una lezione a Putin, mostrando come nel XXI secolo si fa imperialism