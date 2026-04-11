Qual è il tuo valore nel mercato del sesso? Ora dobbiamo occuparci della manosfera

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Questa settimana sono finita nel tunnel del valore di mercato sessuale, si chiama così, sexual market value. Sui siti dei maschi manosferici ho fatto i test per misurare quanto valgo in quanto donna. E come Nanni Moretti quando arriva a Spinaceto, alla fine ho esclamato: «Pensavo peggio»

Nel mercato del sesso ciascuno di noi ha un valore. E lo so che adesso volete smettere di leggere, ma no, state con me, seguite il mio ragionamento. Innanzitutto: cos’è il mercato del sesso? Non sto parlando della prostituzione. Sto parlando della domanda e dell’offerta di relazioni. Tutti siamo potenzialmente inseribili nel mercato del sesso, poi magari non partecipiamo, restiamo nel nostro cestino, ma tutti possiamo teoricamente giocare. In linea di massima ci sono alcuni sotto-mercati, per es