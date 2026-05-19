Quando Welcome to Favelas incontra il generale Vannacci

Welcome to Favelas è un esperimento di sdegno corale travestito da informazione, camera d’eco e megafono di propaganda. E chi, se non Roberto Vannacci, poteva scorrazzare meglio nel suo feed, con un reel-comizio dalla campagna elettorale per le comunali a Vigevano e i fatti di Modena ancora freschi?
Un cinghiale passeggia spensierato in via della Giuliana, tra gli edifici in stile umbertino di Prati, elegante rione capitolino di Rai, Palazzacci e parigine al bar Faggiani. Fino a qualche tempo fa, questa immagine sarebbe rimbalzata tra lo scherno di Striscia e l’apprensione de La vita in diretta. Oggi, il luogo dell’indignazione metropolitana è perlopiù internet, dove tutti, armati di una fotocamera, contribuiscono alla causa del senso comune in versione algoritmo. Oggi, un cinghiale che cam