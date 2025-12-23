le criticità dell’insegnamento

Quantità o qualità? Le domande aperte sul nuovo test di medicina

Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico
23 dicembre 2025 • 18:24Aggiornato, 23 dicembre 2025 • 18:27

In questi giorni sono stati resi noti i risultati complessivi delle due sessioni di esame per l’ammissione alla facoltà di medicina. Complessivamente, oltre la metà degli iscritti ha fallito tutte e tre le prove di biologia, chimica e fisica. Cosa dicono i dati

In questi giorni sono stati resi noti i risultati complessivi delle due sessioni di esame per l’ammissione alla facoltà di medicina. Complessivamente, oltre la metà degli iscritti ha fallito tutte e tre le prove di biologia, chimica e fisica. Poco più del 10 per cento ha preso almeno 18 in tutte e tre le prove, una percentuale analoga ne ha superata solo una e i rimanenti ne hanno superate due. Per consentire la copertura degli oltre 24mila posti a bando, la ministra Anna Maria Bernini ha dunque

Per continuare a leggere questo articolo

Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico

Medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).  Ha collaborato per  anni con le associazioni dei consumatori a progetti di educazione e di divulgazione in campo sanitario. Ha pubblicato: Margini di errore (Mondadori,  2019), L’arte della probabilità (Raffaello Cortina, 2021), Quella voce che nessuno ascolta con Valeria Raparelli (Giunti, 2023) e Corsia d'emergenza (chiarelettere, 2024).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE