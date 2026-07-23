Quelle linee guida che prevedevano il caso di Bologna

Il fatto che le criticità più gravi delle Linee guida per la gestione delle persone non collaborative fossero già segnalate per iscritto, da chi quelle procedure le applica ogni giorno, prima che il documento entrasse in vigore, dovrebbe bastare a spostare la domanda pubblica sul perché un avvertimento tecnico e tempestivo non abbia prodotto correzione
C’è un documento che avrebbe dovuto impedire quanto accaduto al Pilastro, si intitola Linee guida per la gestione delle persone non collaborative, diffuso dal Dipartimento della pubblica sicurezza l’11 maggio scorso. Vale la pena di richiamarle perché spiegano molte criticità della dolorosa vicenda di Abderrahim Fakir e danno la misura dell’approccio riservato al tema. Prima che le linee guida diventassero operative, il Silp Cgil ne aveva segnalato i limiti: impostazione prettamente giuridico op