Quello che Meloni non ha capito di Donald Trump

I leader della destra europea sono stati tratti in inganno. Hanno creduto di poter trattare il trumpismo come un fenomeno continentale, dove i partiti ideologicamente sono alleati, quando invece questo è una operazione di potere in un quadro imperiale. Nella testa di Trump gli alleati sono province che devono versare l’obolo all’epicentro dell’impero se vogliono godere ancora di qualche riguardo
Il centrodestra italiano non ha compreso fino in fondo Donald Trump, questo è ciò che emerge dal vertice Nato di Ankara. Due anni fa Giorgia Meloni, insieme ai suoi omologhi della destra europea, ha scambiato l’ascesa del tycoon per l’inizio di una nuova stagione conservatrice globale, quasi un asse valoriale tra Washington e le destre del continente. La premier ha letto la guerra culturale contro il politicamente corretto americano come la prova di una convergenza ideologica profonda, un’allean