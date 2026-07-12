Quello che Meloni non ha capito di Donald Trump

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I leader della destra europea sono stati tratti in inganno. Hanno creduto di poter trattare il trumpismo come un fenomeno continentale, dove i partiti ideologicamente sono alleati, quando invece questo è una operazione di potere in un quadro imperiale. Nella testa di Trump gli alleati sono province che devono versare l’obolo all’epicentro dell’impero se vogliono godere ancora di qualche riguardo