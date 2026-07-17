La destra e il Quirinale, perché la narrazione meloniana va fermata

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L’idea di descrivere il presidente della Repubblica come leader di parte, assoggettati alle logiche della contrapposizione partitica, è un falso storico. Serve una mobilitazione politica e culturale lungo la penisola per contrastare questa narrazione

Meloni, la partita del Colle: «Si può rompere il tabù di un capo dello stato non eletto dal centro-sinistra». Così titolava il Corriere della sera del 29 giugno, aprendo a tutta pagina. La mirata e apparentemente limpida affermazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, negli studi televisivi di Rete 4, ha conquistato la prima fila mediatica. L’eco è stata larga, compiaciuta nei circuiti filo-governativi e spesso ingenuamente commentata dalle fonti dell’opposizione. Ma non è vero! Qu