Elezioni, alleanze e Nato: le scelte difficili del Colle

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Le prossime elezioni politiche saranno le ultime che Sergio Mattarella accompagnerà da presidente della Repubblica: nel 2029 si chiuderà una stagione lunga e segnata da una costante opera di stabilizzazione. Ma il quadro che si profila all’orizzonte è, per molti versi, più complesso di quello che egli ha dovuto gestire nel decennio precedente

Dal Quirinale, la politica italiana appare sempre più fuori asse. A determinare questa torsione è la crescente discrasia tra il rafforzamento delle ali più radicali del sistema politico e la necessità di mantenere fede a impegni internazionali sempre più stringenti, a partire dalla collocazione euro-atlantica e dal sostegno all’Ucraina. Le prossime elezioni politiche saranno le ultime che Sergio Mattarella accompagnerà da presidente della Repubblica: nel 2029 si chiuderà una stagione lunga e seg