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Elezioni, alleanze e Nato: le scelte difficili del Colle

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo
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03 agosto 2026 • 20:06

Le prossime elezioni politiche saranno le ultime che Sergio Mattarella accompagnerà da presidente della Repubblica: nel 2029 si chiuderà una stagione lunga e segnata da una costante opera di stabilizzazione. Ma il quadro che si profila all’orizzonte è, per molti versi, più complesso di quello che egli ha dovuto gestire nel decennio precedente

Dal Quirinale, la politica italiana appare sempre più fuori asse. A determinare questa torsione è la crescente discrasia tra il rafforzamento delle ali più radicali del sistema politico e la necessità di mantenere fede a impegni internazionali sempre più stringenti, a partire dalla collocazione euro-atlantica e dal sostegno all’Ucraina. Le prossime elezioni politiche saranno le ultime che Sergio Mattarella accompagnerà da presidente della Repubblica: nel 2029 si chiuderà una stagione lunga e seg

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

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