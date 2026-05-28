Se TeleMeloni non sta al passo nemmeno con le tradizioni

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Con un governo che fa del tradizionalismo la sua bandiera, ogni tanto, si poteva pure pensare di avere qualche vantaggio. Uno di questi, per esempio, era che gli irriducibili appassionati di tubo catodico, ormai convertiti alla bidimensionalità dello schermo piatto, potevano sentirsi al sicuro. Dio, patria e Mezzogiorno in famiglia, almeno la Rai sarà salva. E invece. Neanche il conservatorismo militante della grande destra italiana è riuscito a proteggere il servizio pubblico da scellerate ba