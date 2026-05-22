l’analisi

Rappresentare o ingannare. Il dilemma legge elettorale

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
22 maggio 2026 • 20:50

Il criterio dominante, non esclusivo, per valutare la qualità delle leggi elettorali è quanto potere conferiscono agli elettori. Né il Rosatellum né la proposta avanzata dal centrodestra sembrano rispettare questo criterio

Le leggi elettorali traducono i voti in seggi. Servono a eleggere i parlamenti, mai, in nessun sistema politico, i governi. Sono sempre congegnate per dare rappresentanza politica agli elettori. La governabilità, «stabilità politica più efficacia decisionale», dipende soltanto in piccola misura dalle leggi elettorali, in grande misura dalle capacità dei governanti. Il criterio dominante, non esclusivo, per valutare la qualità delle leggi elettorali è quanto potere conferiscono agli elettori. Per

Per continuare a leggere questo articolo

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE