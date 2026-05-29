Verso l’infinito e oltre, ma il razzo di Bezos resta a terra

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Era una tranquilla sera di fine maggio quando dalle parti di Cape Canaveral, in Florida, un’enorme esplosione ha fatto tremare la terra. I video e le foto scattate dalle persone che vivono nei dintorni della stazione di lancio restituiscono lo scenario apocalittico: dalla costa di Cocoa Beach si possono infatti apprezzare gigantesche nubi rosse provocate da New Glenn, il razzo di Jeff Bezos esploso sul punto di decollare. Si trattava di una missione di prova in vista del posizionamento di vent