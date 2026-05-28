La realtà oltre gli appelli alla paura. Quel filo tra demografia e migrazione

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Provate a pensare se quella tragica storia della tentata – e in parte, purtroppo, anche riuscita – strage di pacifici cittadini a passeggio sul corso di Modena fosse accaduta, invece che un sabato pomeriggio qualunque, il sabato di una vigilia elettorale, una manciata d’ore prima dell’apertura delle urne. Le solite forze politiche che hanno costruito buona parte della loro propaganda elettorale sull’appello alla paura dello straniero, specialmente se africano e islamico, avrebbero sparato ad alz