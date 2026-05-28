un dibattito necessario

La realtà oltre gli appelli alla paura. Quel filo tra demografia e migrazione

Pino Pisicchio
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28 maggio 2026 • 19:37Aggiornato, 28 maggio 2026 • 19:38

Piaccia o non piaccia agli aedi del sovranismo, l’identità italiana, paradossalmente, si salverebbe solo con i nuovi italiani di origine transnazionale. Una questione che va ben oltre il problema della cittadinanza e che necessiterebbe di un intervento organico per promuovere processi d’integrazione

Provate a pensare se quella tragica storia della tentata – e in parte, purtroppo, anche riuscita – strage di pacifici cittadini a passeggio sul corso di Modena fosse accaduta, invece che un sabato pomeriggio qualunque, il sabato di una vigilia elettorale, una manciata d’ore prima dell’apertura delle urne. Le solite forze politiche che hanno costruito buona parte della loro propaganda elettorale sull’appello alla paura dello straniero, specialmente se africano e islamico, avrebbero sparato ad alz

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Pino Pisicchio