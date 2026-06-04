Reattori a perdere: sulle rinnovabili la destra è antistorica

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Lo schema è il solito: scaricare spudoratamente ogni fallimento sull’Europa “tiranna” e, nel frattempo, provare ad intestarsi ogni eventuale elemento positivo, come se fosse costruito da zero autonomamente, a prescindere da fondi, strumenti, solidarietà europea. Un modo di procedere estremamente miope e fuori dal tempo, in un frangente storico che ci vedrebbe già in recessione se non avessimo avuto il PNRR e, a maggior ragione se si guarda alla dimensione delle crisi che stiamo attraversando, a