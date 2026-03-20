Referendum, una destra di politici-giuristi senza vergogna

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Dal fatto di cronaca nera sino alla pronuncia della Cassazione, da Salvini a Meloni, ogni giorno abbiamo folgoranti spiegazioni sul corretto dover essere di ogni passaggio del procedimento penale e, persino, sulla inutilità che se ne avvii uno

Quasi mille anni fa Irnerio, probabilmente il più rigoroso interprete della diritto romano giustinianeo, venne soprannominato lucerna iuris. Senza nulla togliere a questo grande esegeta e divulgatore del diritto, possiamo affermare che se vivesse oggi in questa nostra Italia sarebbe soltanto una flebile fiammella. Noi siamo quotidianamente abbacinati dal pullulare di giureconsulti. Qui abbiamo personalità che non si fermano allo sterile studio del diritto, ma sanno fulmineamente giudicare e comm