Dare diritti ai lavoratori e a chi risiede legalmente da noi è invece un modo per spingere il nostro sistema produttivo a evolvere verso gli standard più avanzati, crescendo di dimensione e investendo nella produttività, e per contrastare il declino demografico, con diritti e stabilità

La democrazia muore quando tradisce le sue promesse di uguaglianza e inclusione: se in Italia sempre meno cittadini vanno alle urne, è perché si sentono sempre meno rappresentati da un sistema politico che li esclude sul piano economico e sociale. In questo contesto, ignorare o boicottare i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno, che hanno al centro proprio l’inclusione economica e sociale, come fanno la maggioranza e il suo sistema mediatico, significa contribuire a uccidere la democrazia: svuotandola dei suoi contenuti, riducendola a mera forma priva di sostanza ed eventualmente da riplasmare, come avviene nelle democrature. Noi abbiamo bisogno invece di informare e discutere sui cinque referendum: perché interessano l’Italia che siamo e quella che vogliamo essere. E al fondo sono anche piuttosto chiari.

Se vincono i sì ci saranno più sicurezza e meno morti sul lavoro, verrà limitata la precarietà, saranno fermati i licenziamenti senza giusta causa, chi lavora nelle piccole imprese avrà più tutele e chi risiede legalmente in Italia potrà tornare ad avere la cittadinanza (ferme restando le altre condizioni) dopo 5 anni e non più 10. Per capire quanto questi temi siano importanti e legati fra loro, oltre che giusti, basta guardare all’Italia di oggi, ad esempio quella fotografata dall’ultimo rapporto Istat.

Da anni le persone laureate lasciano l’Italia, con un picco nel 2023 (21 mila). Se aggiungiamo anche i diplomati, i cittadini che abbandonano il nostro paese sono circa 60 mila, ogni anno. Si tratta di un fenomeno che non ha precedenti in nessun’altra grande economia avanzata, un salasso che ci priva di molte delle nostre energie più preparate e intraprendenti (e che noi abbiamo formato, a nostre spese). La via sicura per il declino. Il motivo di quest’esodo è semplice: all’estero, i diplomati e laureati italiani trovano condizioni di lavoro migliori e vengono pagati meglio. Da noi, un terzo dei giovani sotto i 34 anni ha contratti a tempo determinato o part time, la percentuale di lavoratori poveri è in crescita e superiore alla media europea e interessa soprattutto i giovani e le donne.

Contemporaneamente, si riduce la popolazione residente: quest’anno siamo scesi sotto i 59 milioni. L’Italia diventa sempre più piccola. I generosi (e costosi) assegni elargiti a chi fa figli, decisi negli anni dai governi di ogni colore, com’era prevedibile non sono serviti: se non hanno decenti prospettive economiche e lavorative, le persone ovviamente non fanno figli. Piuttosto vanno a vivere all’estero e mettono su famiglia lì. L’Istat ci ricorda poi che la produzione industriale declina da due anni, insieme alla produttività, il Pil cresce in maniera stentata. Gli alti numeri dell’occupazione si devono in gran parte a persone over 55 cui viene ritardata la pensione, o al lavoro part-time in settori poco produttivi; e comunque registriamo tassi di occupazione al di sotto della media europea e, di nuovo, a danno dei giovani e delle donne.

Questi problemi si legano fra loro. Il lavoro precario e mal pagato è un incentivo alle imprese meno produttive, che sopravvivono pagando poco i lavoratori anziché cercando di innovare: di nuovo, la via del declino. Questo largo insieme di imprese pulviscolari e poco innovative è proprio quello che non ha bisogno dei nostri laureati e preferisce lavoratori senza diritti da pagare poco (e meglio ancora se immigrati senza cittadinanza, anche se risiedono in Italia da più di cinque anni). Dare diritti ai lavoratori e a chi risiede legalmente da noi è invece un modo per spingere il nostro sistema produttivo a evolvere verso gli standard più avanzati, crescendo di dimensione e investendo nella produttività, e per contrastare il declino demografico, con diritti e stabilità: per rendere l’Italia un paese più moderno e più ricco, e per far tornare milioni di persone a credere nelle nostre istituzioni. Ecco perché i referendum sono importanti. E parlarne, discutere, a prescindere da come la si pensi, è un modo per difendere la nostra democrazia.

© Riproduzione riservata