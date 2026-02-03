Colleghi avvocati, state sbagliando: perché votare No al referendum

Non sono chiarissime le conseguenze precise dell’approvazione della riforma, perché non sono immediate e nemmeno automatiche. Ma ci viene chiesto di votare su un punto della Costituzione che non è un piccolo snodo tecnico: è il cuore pulsante del sistema. E il diavolo sta nei dettagli
Fra gli addetti ai lavori della giustizia si dice spesso che è difficile spiegare agli elettori, digiuni di diritto e lontani anni luce dalle aule dei tribunali, l’importanza del referendum. Io non credo. Credo che i cittadini ne abbiano capita l’importanza: semmai, non sono chiarissime le conseguenze precise dell’approvazione della riforma, perché non sono immediate e nemmeno automatiche. Ci provo. Rispondendo ai principali argomenti portati dai miei colleghi avvocati e professori, favorevoli a