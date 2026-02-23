Non dite che va tutto bene, cosa succede se al referendum vince il No

La magistratura ha chiesto ai cittadini un’apertura di credito e ha il dovere di rispondere con un’assunzione di responsabilità, quella di indicare i cambiamenti necessari. E di cambiamenti da fare ce ne sono.
Cosa succede se vincerà il No al referendum sulla giustizia? La vittoria del No confermerebbe che le riforme costituzionali non tollerano scorciatoie e devono tendere a una visione ragionevolmente discussa e condivisa. Rafforzerebbe la nostra Costituzione fondata sulla netta separazione dei poteri e ci direbbe, una volta per tutte, che le cause dei mali della giustizia non vanno cercate sul terreno del rapporto fra magistratura e politica, ma su quello della funzionalità e della qualità della gi