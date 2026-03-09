Cosa succede se al referendum vince il Sì? La politica indosserà la toga

true false

Il Sì apre una pagina del tutto inedita sulla prospettiva disciplinare a carico dei magistrati, probabilmente quella più densa di incertezze e preoccupazioni. I processi disciplinari sono il cuore dell’autonomia ed indipendenza della magistratura. Quale sarà la cifra del controllo disciplinare è un interrogativo in larga parte ignoto

Nei giorni scorsi ci siamo già occupati di cosa succederebbe se vincesse il No. E se, al contrario, vincesse il Sì? L’ideazione del Csm come organo di governo autonomo dalla magistratura, aperto alla relazione con le professioni giuridiche e con il parlamento, presieduto dal capo dello Stato e composto da magistrati eletti, selezionati con le regole della democrazia, è stata una delle intuizioni più innovative del Costituente del 1948 ed ha segnato profondamente quello che sarebbe stato il cammi